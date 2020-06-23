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    Galatasaray'dan Beto'ya teklif

    Muslera'nın ayağının kırılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray yönetiminin, Göztepeli Beto'ya 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.
    • DHA
    • 23.06.2020 - 12:36
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    Galatasaray'dan Beto'ya teklif #1

    Galatasaray, aradığı '1 sezonluk' kaleciyi buldu...

    Muslera sahalara dönene kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin başarılı file bekçisi Beto'da karar kıldı.

    1 YILI OPSİYONLU 2 YILLIK SÖZLEŞME

    Galatasaray'ın sezon sonunda serbest kalacak 38 yaşındaki kaleciye, menajeri aracılığıyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

    GÖZTEPE'DE HEDEF SEHİC

    Göztepe yönetiminin ise deneyimli kalecinin ayrılma ihtimaline karşı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi İbrahim Sehic'i listesine aldığı vurgulandı.

    Erzurumspor'la sözleşmesi lig bitiminde sora erecek Boşnak kaleciye teklifin iletildiği iddia edildi.

    Galatasaray'dan Beto'ya teklif #2

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