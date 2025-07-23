Galatasaray'dan Samsunspor'a transferler! Yüksel Yıldırım açıkladı

Süper Lig takımı Samsunspor'un transferde gündemine Galatasaray'dan Victor Nelsson ve Eyüp Aydın geldi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sarı-kırmızılıların iki futbolcusu ve Excelsior'dan Richie Omorowa'nun transferiyle ilgili açıklama yaptı.

"GELECEĞE YATIRIM OLARAK TRANSFER ETTİK"

Radyospor'a konuşan Yıldırım, şu sözleri sarf etti:

Excelsior'dan Richie Omorowa'yı transfer ettik. Ancak Richie Omorowa'yı Dunkerque ya da İsveç Ligi'ne kiralayacağız. Omorowa bu sezon aramızda olmayacak. Omorowa'yı geleceğe yatırım olarak transfer ettik.

"NELSSON'U KİRALAMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray'dan Victor Nelsson'u istediklerini belirten Başkan Yıldırım, şu şekilde konuştu:

Victor Nelsson için Galatasaray yönetimiyle bir ön görüşme yaptık. Okan Hoca, Nelsson'u takımda düşünmediğini iletmiş. Nelsson, Galatasaray'dan ayrılacaksa onun için en güzel yer Samsunspor olur. Galatasaray'dan Nelsson'u kiralamak istiyoruz. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olabilir. Carlo Holse de, Nelsson'la görüştü. Nelsson, Samsunspor'a gelmek istiyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Nelsson transferini yüz yüze görüşeceğiz.

"EYÜP AYDIN İLE ANLAŞTIK"

Galatasaray'dan Eyüp Aydın ile anlaştıklarını açıklayan Yıldırım, şu sözleri sarf etti:

Galatasaray'dan Eyüp Aydın ile anlaştık. Eyüp'ü, Galatasaray'dan da istedim. Eyüp'e, Süper Lig'den ve Avrupa'dan talipler vardı. Eyüp, 'Türkiye'de oynayacaksam bu takım Samsunspor olur' dedi ve teklifimizi kabul etti. Thomas Reis ve Fuat Çapa, Eyüp'ü çok istedi. Fuat Hoca, Eyüp ile defalarca görüştü. Eyüp, ihtiyacımız olan bir futbolcu, kiralık transferi için görüşmelerimiz sürüyor.

"ÇİLEK TRANSFERİMİZ FORVET OLACAK"

"Çilek transferimiz forvet olacak" diyen Yüksel Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: