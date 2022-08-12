Galatasaray'ın stoper adayları belli oldu

Victor Nelsson'un ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray'da yönetim, yıldız futbolcunun ayrılığının gerçekleşmesi halinde stoper için düşündüğü isimleri belirledi.

Galatasaray'da Marcao'nun ardından Victor Nelsson'un da bu sezon takımdan ayrılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar her ne kadar bırakmak istemese de Norveçli oyuncunun talipleri günden güne artıyor.

Galatasaray'da oyuncunun ayrılma durumunu göz önünde bulundurarak stoper arayışlarına başladı. Nelsson'un yerine 4 aday belirlenmiş durumda.

Kaan Ayhan

Geçen sezonun başında 2.5 milyon euroya Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan için masaya oturulacak. Yönetim 27 yaşındaki milli oyuncuyu kadroya katarak hem yerli rotasyonunu güçlendirmek hem de hızlı şekilde stoperdeki açığı kapatma hedefinde.

Andreas Hanche Olsen

Norveçli futbolcu Olsen, 2020 yazında Belçika temsilcisi Gent'e 800 bin euroya transfer oldu ve 2023'e kadar sözleşme imzaladı. Belçika ekibiyle geçtiğimiz sezon 55 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Hanche-Olsen'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Galatasaray 25 yaşındaki oyuncu için Gent ile görüşmelere başlayacak.

Alexandre Penatra

Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'da forma giyen Penetre, potansiyel vadeden gençler arasında gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan ve 33 maça çıkan 20 yaşındaki Portekizli stoper, 2 gol attı. Alexandre Penetra'nın güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.

Becir Omeragic

20 yaşındaki İsviçreli stoper Becir Omeragic de Galatasaray'ın listesinde bulunan isimlerden. Geçtiğimiz sezon 28 maça çıkan Omeragic, 1 asistlik katkı sağladı ve hiç kırmızı kart görmedi. İsviçreli stoperin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.