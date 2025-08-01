Galatasaray'ın tarihe geçen transferi Victor Osimhen!

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray formasını giyen Victor Osimhen, tercihini yine sarı-kırmızılı takımdan yana kullandı.

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğa ulaşmasına büyük katkı veren Osimhen'i bonservisiyle transfer edebilmek için büyük çaba harcadı.

UZUN SÜRE PAZARLIK YAPILDI

Galatasaray, sözleşmesinde 75 milyon euroya serbest kalma hakkı bulunan Osimhen için Napoli ile uzun süre pazarlık yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyü serbest kalma bedeli olan 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

TARİHE GEÇEN TRANSFER

Bu transferle Türk futbol tarihinde şimdiye kadarki en yüksek bonservis bedeli, Galatasaray'ın kasasından çıkacak.

Victor Osimhen, 75 milyon euroluk bonservis ücretiyle Türk futbolunda transfer rekoru kırarken önceki rekor, 19,5 milyon euro ile Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri'deydi.

AVRUPA'DA 5 BÜYÜK LİG DIŞINDA İLK

Galatasaray, 5 büyük lig dışında Avrupa'da en yüksek bonservis bedelini ödeyen takım oldu.

Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferiyle İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya dışında en yüksek bonservis bedeli ödeme rekorunu kırdı.

Bu transfer, 5 büyük lig haricinde dünya genelinde ise Al Hilal'e 90 milyon avroya giden Neymar ve Al Nassr'a 77 milyon avroya giden John Duran'dan sonra üçüncü oldu.

REKORTMENLER İKİ TAKIMDA

Türk futbolunda en yüksek bonservis bedelini ödeyen takımlar listesinde ilk 10'da sadece Galatasaray ve Fenerbahçe yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip rekor bedelle yapılan 10 transferin 6'sına, sarı-lacivertliler de 4'üne imza attı.

ORKUN, LİSTEYE 2. SIRADAN GİRECEK

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, bonservisi alındığında Türk futbolunun en pahalı 2. oyuncusu olacak.

Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Benfica takımından bedelsiz kiraladığı Orkun'un sözleşmesine şarta bağlı satın alma maddesi ekledi. Beşiktaş, bonservisini alması durumunda 25 milyon euro ödeyecek.

Bu bonservis, bir Türk takımının Osimhen'den sonra harcadığı en yüksek bedel olarak kayıtlara geçecek.

TÜRK FUTBOLUNDA EN ÇOK BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENEN FUTBOLCULAR

1- Victor Osimhen - Napoli - Galatasaray - 75 milyon euro

2- Youssef En Nesyri - Sevilla - Fenerbahçe - 19 milyon 500 bin euro

3- Gabriel Sara - Norwich City - Galatasaray - 18 milyon euro

4- Mario Jardel - Porto - Galatasaray - 17.05 milyon euro

5- Gedson Fernandes - Benfica - Beşiktaş - 16 milyon euro

6- Cengiz Ünder - Olimpik Marsilya - Fenerbahçe - 15 milyon euro

7- Nicolo Zaniolo - Roma - Galatasaray - 15 milyon euro

8- Daniel Guiza - Mallorco - Fenerbahçe - 14 milyon euro

9- Mbaye Diagne - Kasımpaşa - Galatasaray - 13 milyon euro

10- Emmanuel Emenike - Spartak Moskova - Fenerbahçe - 13 milyon euro

11- Bruma - Sporting - Galatasaray - 13 milyon euro