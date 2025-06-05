Galatasaray'ın Victor Osimhen ısrarı

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Şampiyon Galatasaray'da, Victor Osimhen için girişimler devam ediyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun bonservisini alma adına görüşmelerini sıklaştırdı.

20'YE ÇIKARILDI

TRT Spor'un haberine göre; Osimhen'e ilk teklifini yıllık 12 milyon euro olarak yapan yönetim, ikinci teklifinde ise ücreti 16 milyon euroya çıkarmıştı.

Ancak yıldız golcünün en az 20 milyon euro maaş beklentisi olduğunu öğrenen Galatasaray yönetimi, son teklifini bonuslarla birlikte bu sayıya kadar çıkardı.

Bu teklifte, 16 milyon euroluk garanti ücretin yanı sıra bonuslar ve sponsorluk gelirleri de yer alıyor.

AL HILAL PEŞİNDE

Al Hilal'in de Osimhen’e ilgisi bulunuyor.

Oyuncuya yıllık 30 milyon avroya yakın bir teklif sunduğu öğrenilen Suudi ekibinin yeni teknik direktörü Simone Inzaghi’nin de oyuncuya yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında.

AVRUPA'DAN YETERLİ İLGİ YOK

Avrupa kulüplerinden ise Nijeryalı golcü için yeterli ilgi bulunmuyor.

Manchester United, sezonun son kısmında 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği yazılmıştı.

İngiliz devinin, UEFA Avrupa Ligi finalinde kaybederek Şampiyonlar Ligi dışında kalması sonrasında maliyet nedeniyle bu düşünceyi askıya aldığı haberlere yansıdı.

Napoli'nin, Osimhen'i İtalya'da bir kulübe satmaya sıcak bakmadığı için Juventus’un bu transferde şansının az olduğu da belirtiliyor.

SEÇİMİ BEKLENİYOR

Osimhen’in ise kısa zamanda Galatasaray ve Al Hilal teklifleri arasında bir seçim yapması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi, Napoli kulübüne de 60 milyon euroya yakın bonservis teklif edeceği öğrenildi.

45 GOLE KATKI SAĞLADI

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan 26 yaşındaki isim, Galatasaray forması altında sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti.

Tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaparak toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı.