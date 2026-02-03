Gaziantep FK, Juninho Bacuna'yı Volendam'a kiraladı

- Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Juninho Bacuna'yı sezon sonuna kadar FC Volendam'a kiraladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Juninho Bacuna'nın, sezon sonuna kadar Hollanda Eredivisie takımlarından FC Volendam'a kiralandığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bacuna'nın FC Volendam'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
"GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLERİZ"
Açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan Juninho Bacuna'nın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Volendam ile anlaşmaya varılmıştır. Juninho Bacuna'ya FC Volendam'da gönülden başarılar dileriz." denildi.