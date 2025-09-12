Gençlerbirliği kadrosunu Dal Varesanovic ile güçlendirdi

Abone ol: Google News

Gençlerbirliği, bonservisi Rizespor'da olan 24 yaşındaki futbolcu Dal Varesanovic’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 19:39
Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dal Varesanovic’i kiralık olarak renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, bonservisi Rizespor'da olan 24 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kiralandı.

VARESANOVIC'İN KARİYERİ

Ülkesinin Sarajevo, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ve İngiltere'nin Liverpool takımlarının altyapısında yetişen Varesanovic, profesyonel kariyerine Sarajevo'da adım attı.

2023 yazından itibaren Rizespor'da oynayan Varesanovic, Bosna Hersek Milli Takımı formasını 2 kez giydi.

