Genoa, Jean Onana için devreye girdi

Transfer dönemine Tammy Abraham ve David Jurasek hamleleriyle hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde Arthur Masuaku ve Ciro Immobile ile vedalaşırken, şimdi de gözler Jean Onana'nın durumuna çevrildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Onana'yı kiralayan Genoa, orta saha oyuncusunu bu kez bonservisiyle istiyor.

GENOA İLGİLENİYOR

İtalyan gazeteci Nico Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Serie A ekiplerinden Genoa'nın, Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'ya ilgi gösterdiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ RESMİ TEKLİFİ BEKLİYOR

Beşiktaş yönetimi, Onana için gelecek resmi teklife göre hareket edecek.

Oyuncunun ayrılığı halinde siyah-beyazlılar maaş yükünden kurtulacak ve yeni transferler için bütçe yaratabilecek.

PİYASA DEĞERİ 1.8 MİLYON EURO

25 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonun başında 4 milyon euro karşılığında Lens'ten Beşiktaş'a transfer olmuştu.

1.8 milyon euro piyasa değeri bulunan Onana, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 16 resmi maçta 1 asist kaydetti.