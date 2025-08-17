Abone ol: Google News

Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı, 11 futbolcuyu kadrosuna kattı

Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Giresun Sanayispor'un 11 futbolcuyu kadrosuna kattığı bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 13:26
Kadın Futbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Giresun Sanayispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Karadeniz temsilcisi, kadrosunu 11 futbolcu ile güçlendirdiğini duyurdu.

11 TRANSFER BİRDEN

Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Iman Dumanjic, stoperler Suhde Nur Arpacı, Nikoleta Nikolic, sol bek oyuncuları Nikolina Milovic, Elif Kesgin, sağ bek Melda Çetin, orta saha oyuncuları Funda Altınkaya, Damla Köse, Bahar Kol, Vanesa Levena ve forvet oyuncusu Berra Bayraktar'ın transfer edildiği belirtildi.

