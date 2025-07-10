Göztepe, Rhaldney Norberto Gomes'i transfer etti

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe daha önce prensipte anlaştığı Atletico Goianiense'den 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes'in transferini resmen bitirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Rhaldney ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

POZ VERDİ

Tecrübeli orta saha oyuncusu Göztepe'nin Slovenya'nın Bled kentinde devam eden kampta takıma katılıp sarı-kırmızılı formayla poz verdi.

"BAŞARILAR VE UNUTULMAZ ANLAR DİLİYORUZ"

Göztepe transferle ilgili, şu açıklamayı yaptı: