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Göztepe'de Ruan Gregorio Teixeria imzayı attı

Göztepe Kulübü, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Ruan Gregorio Teixeira ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA DHA
01.08.2025 17:00
Göztepe'de Ruan Gregorio Teixeria imzayı attı

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, transferde daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı sağ bek Ruan Gregorio Teixeira'nın imzasını resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, ülkesinde Atletico Goainense forması giyen 30 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına imza attırdı.

"1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Kulüpten, şu açıklama yapıldı:

1995 doğumlu defans oyuncusu Ruan Gregório Teixeira ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Ruan Gregorio Teixeira! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz.

Teixeria, Göztepe'nin mevcut kadrosundaki 8'inci Brezilyalı futbolcu oldu.

Eshspor Haberleri