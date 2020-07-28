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    G.Saray, Kaan Ayhan ile Bodrum'da görüştü

    G.Saray, Kaan Ayhan ile Bodrum'da görüştü

    Sarı-kırmızılı yöneticiler tatilini Bodrum'da sürdüren milli futbolcu Kaan Ayhan ile Bodrum'da bir görüşme gerçekleştirdi. Burada oyuncuya bir teklif yapan Galatasaray şimdilik beklemede.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 08:50
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    G.Saray, Kaan Ayhan ile Bodrum'da görüştü

    Milli takımın başarılı ismi Kaan Ayhan'ın Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga'dan düşmesinin ardından takımdan ayrılması bekleniyor.

    BODRUM'DA GÖRÜŞÜLDÜ

    Şu sıralar tatilini Bodrum'da geçiren tecrübeli futbolcu ile görüşen Galatasaraylı yöneticiler burada ilk teklifi yaptı.

    G.Saray, Kaan Ayhan ile Bodrum'da görüştü #1

    Sözleşmesinde 2 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan tecrübeli isim, bu parayı 31 Temmuz'a kadar ödeyen takıma imza atma hakkına sahip.

    TEKLİF 1 MİLYON EURO

    Takımından 600 bin euro garanti ücret alan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesinin ardından gelecek sezon takımda kalırsa 300 bin euro alacak.

    Bu konuda da devreye giren sarı-kırmızılı yöneticiler 25 yaşındaki stopere 1 milyon euro garanti ücret teklif etti.

    G.Saray, Kaan Ayhan ile Bodrum'da görüştü #2

    BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE PEŞİNDE

    Beşiktaş ve Fenerbahçe'den de teklifler alan deneyimli oyuncu, Galatasaraylı yöneticilerden düşünmek için süre istedi. Bodrum Yalıkavak'ta tatilini sürdüren Kaan Ayhan'ın kararını en kısa sürede vermesi bekleniyor.

    G.Saray, Kaan Ayhan ile Bodrum'da görüştü #3

    Milli takımda da performansıyla beğeni toplayan Kaan Ayhan, 2019-2020 sezonunda 34 maça çıkarken takımına 2 gol 3 asistle katkı sağladı. Sağ bekte de görev alabilen Ayhan'ın bu maçların tamamına stoper çıkması dikkat çekti.

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