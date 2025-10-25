Hakim Ziyech, ülkesine geri döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu.

Galatasaray kariyerinin ardından Al Duhail'e imza atan, Katar ekibinden ise yazın ayrılan Hakim Ziyech ülkesine döndü.

ÜLKESİNE DÖNDÜ

32 yaşındaki Faslı futbolcu, ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dünya bekliyor, büyücü burada" paylaşımıyla Hakim Ziyech transferini resmen duyurdu.

TEMMUZ AYINDAN BU YANA BOŞTAYDI

Galatasaray'a 2023-2024 sezonunda Chelsea'dan transfer olan Hakim Ziyech, ülkemizde 1.5 yıl forma giydikten sonra 2024-2025 sezonunun devre arasında Al Duhail'e imza attı.

Al Duhail'de yarım sezon kalan futbolcu, temmuz ayından bu yana bir takımla anlaşmamıştı.

GALATASARAYLI ESKİ FUTBOLCULAR BULUŞUYOR

Daha önce Galatasaray'da forma giyen bir diğer isim olan Nordin Amrabat da Wydad Casablanca forması giyiyor.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Kariyeri boyunca 497 maça çıkan Ziyech, 134 gol ve 135 asist kaydetti.