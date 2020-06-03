Transfer dosyası

Hasan Kartal: Oğulcan Çağlayan, Rizespor'dan ayrılıyor Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan için Rizespor Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, Çağlayan'ın sarı-kırmızılı kulübe yakın olduğunu söyledi.