Hatayspor, Prince Ating'i transfer etti

- Hatayspor, 18 yaşındaki forvet oyuncusu Prince Ating'i transfer etti.
- Transfer yasağının kalkmasıyla, Hatayspor'un kadrosuna kattığı futbolcu sayısı 7 oldu.
- Kulüp, Ating'in başarılı olmasını diledi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig ekiplerinden Hatayspor, forvet oyuncusu Prince Ating'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaşındaki Ating ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
TRANSFER SAYISI 7'YE ÇIKTI
Transfer yasağı kaldırılan Hatay ekibinin renklerine bağladığı futbolcu sayısı 7'ye yükseldi.