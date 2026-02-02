Hatayspor, Prince Ating'i transfer etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, forvet oyuncusu Prince Ating'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaşındaki Ating ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

TRANSFER SAYISI 7'YE ÇIKTI

Transfer yasağı kaldırılan Hatay ekibinin renklerine bağladığı futbolcu sayısı 7'ye yükseldi.