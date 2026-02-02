Abone ol: Google News

Hatayspor, Prince Ating'i transfer etti

Hatayspor, 18 yaşındaki genç futbolcu Prince Ating'i renklerine bağladığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 18:05
Hatayspor, Prince Ating'i transfer etti
  • Hatayspor, 18 yaşındaki forvet oyuncusu Prince Ating'i transfer etti.
  • Transfer yasağının kalkmasıyla, Hatayspor'un kadrosuna kattığı futbolcu sayısı 7 oldu.
  • Kulüp, Ating'in başarılı olmasını diledi.

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, forvet oyuncusu Prince Ating'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaşındaki Ating ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

TRANSFER SAYISI 7'YE ÇIKTI

Transfer yasağı kaldırılan Hatay ekibinin renklerine bağladığı futbolcu sayısı 7'ye yükseldi.

Eshspor Haberleri