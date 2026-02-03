Abone ol: Google News

Hatayspor, Sinan Özen'i transfer etti

Hatayspor Kulübü, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Sinan Özen'i renklerine bağladığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 14:12
  • Hatayspor, savunma oyuncusu Sinan Özen'i kadrosuna kattı.
  • Kulüp, 21 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
  • Sinan Özen, Hatayspor'un bu sezonki 8. transferi oldu.

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, defans oyuncusu Sinan Özen'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 21 yaşındaki Sinan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

YASAK KALKTI

Transfer yasağı kaldırılan Hatayspor, 8. transferini gerçekleştirdi.

