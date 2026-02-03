Hatayspor, Sinan Özen'i transfer etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, defans oyuncusu Sinan Özen'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 21 yaşındaki Sinan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

YASAK KALKTI

Transfer yasağı kaldırılan Hatayspor, 8. transferini gerçekleştirdi.