Transfer yasağı kaldırılan Hatayspor, 26 yaşındaki Taylan Özgün'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 23:26
Hatayspor, Taylan Özgün'ü renklerine bağladı
  • Hatayspor, Taylan Özgün'ü kadrosuna kattı.
  • Transfer yasağı kaldırılan kulüp, bu anlaşmayla 11. transferini yaptı.
  • Taylan'ın başarılı olması temenni ediliyor.

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, sol kanat oyuncusu Taylan Özgün'ü kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 26 yaşındaki Taylan ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

"BAŞARILAR TEMENNİ EDİYORUZ"

Paylaşımda, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

11. TRANSFER

Transfer yasağı kaldırılan Hatayspor, 11. transferini gerçekleştirdi.

