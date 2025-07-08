Hull City, Abdülkadir Ömür'ü yeniden Süper Lig'e kiraladı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin formasını giyen milli futbolcu Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de kalmaya devam edecek.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rizespor'da geçiren hücum oyuncusunun yeni adresi Antalyaspor oldu.

ANTALYASPOR KİRALADI

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Antalyaspor, Hull City oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü 1 yıllık kadrosuna kiralık olarak kattı.

Aynı zamanda Abdülkadir Ömür'ün resmi imzayı attığı da kaydedildi.

HÜSEYİN TÜRKMEN DE KADROYA KATILACAK

Antalyaspor'un transfer çalışmaları kapsamında Trabzonspor'dan ayrılan Hüseyin Türkmen'le de görüşmelerde olumlu ilerlediği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 3.6 MİLYON EURO

Trabzonspor altyapısında yetişen ve uzun yıllar bordo-mavili formayı giyen 26 yaşındaki isim, geçen sezon kiralandığı Rizespor'da 7 resmi maça çıktı.

3.6 milyon euro piyasa değeri bulunan Abdülkadir, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.