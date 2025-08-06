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Iğdır FK kadrosunu Moryke Fofana ile güçlendirdi

1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK, 33 yaşındaki futbolcu Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 19:01
Iğdır FK kadrosunu Moryke Fofana ile güçlendirdi

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Moryke Fofana'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen 33 yaşındaki Fofana ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

"Ailemize hoş geldin Moryke Fofana" başlığıyla Fofana'nın transferinin gerçekleştiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen Moryke Fofana ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yeni transferimiz Fofana'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz.

Eshspor Haberleri