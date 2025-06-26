İngiliz devlerinin Viktor Gyökeres yarışı

İngiltere Premier Lig ekiplerinde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

Ada’nın köklü kulüpleri bu kez Viktor Gyökeres transferinde karşı karşıya geldi.

LIVERPOOL, YARIŞA DAHİL OLDU

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, İsveçli golcünün transferi için yarışa dahil oldu.

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Arne Slot’un ilk hedefi Newcastle United forması giyen Alexander Isak olmasına rağmen, siyah-beyazlı ekip yeni bir sözleşme önerdiği Isak’ı takımda tutmanın planlarını yapıyor.

Newcastle’ın Isak konusunda tavrı sonrasında Liverpool’da ibre Gyökeres’e dönmüş durumda.

TEKLİF KABUL GÖRMEDİ

Sporting, daha önce Arsenal’in 55 milyon sterlinlik teklifini reddetti.

GYÖKERES, DEVLER LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Öte yandan Manchester United da Gyökeres için girişimler de bulunsa da 27 yaşındaki golcü, Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen bir takımda görev almak istiyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Gyökeres, geçtiğimiz sezon 52 maçta; 54 gol, 12 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.