İngiliz ekipleri Gabriel Sara'nın peşinde

Yaz transfer döneminde Leroy Sane ve Victor Osimhen'i renklerine bağlayan Galatasaray'da yol ayrımı yaşanabilir.

İngiliz basını, geçen sezon sarı-kırmızılı takıma transfer olan Gabriel Sara'ya 6 takımın birden talip olduğunu duyurdu.

İNGİLİZLER PEŞİNDE

Caugh Offiside'da yer alan habere göre; Manchester City, Leeds United, Wolverhampton, Everton, Nottingham Forest ve Aston Villa, Gabriel Sara'nın peşine düştü.

GALATASARAY SATMAK İSTEMİYOR

Haberde, Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuyu satmak istemediği belirtildi.

BONSERVİS 40 MİLYON EURO

Öte yandan Gabriel Sara'nın transferinin gerçekleşmesi durumunda 40 milyon euro civarında bir bonservis ödeneceği aktarıldı.

Ayrıca Aston Villa'nın bu transferde en istekli ve Sara'yı liste başına yazdığı vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Norwich City'den Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla 45 resmi maça çıktı.

22 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 10 asistle mücadele etti.