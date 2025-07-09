Inter, Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'a rest çekti

Transfer çalışmalarına devam eden Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için Inter cephesinden net bir mesaj geldi.

İtalyan devi, milli futbolcuyu yalnızca 30 milyon euro ve üzeri bir teklifle bırakmayı planlıyor.

INTER, FİYAT DÜŞMÜYOR

Di Marzio'nun haberine göre; son haftalarda Galatasaray'ın yoğun ilgisine rağmen Inter, Hakan Çalhanoğlu için belirlediği fiyatın altına inmeyi kesinlikle düşünmüyor.

Milano temsilcisi, 30 milyon euronun altında gelecek hiçbir teklifin kabul edilmeyeceğini açıkça duyurdu.

ZAMAN DARALIYOR

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise zamanlamayla ilgili.

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sezon öncesi kampına zamanında katılması durumunda oyuncuyu tamamen satış listesinden çıkaracak.

Bu durumda Galatasaray ve diğer taliplerin transfer için hızlı hareket etmesi gerekiyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 47 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki oyuncu, takımının en kilit isimlerinden biri olmuştu.