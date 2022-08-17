İsmail Köybaşı, Göztepe'de

TFF 1. Lig ekibi Göztepe, Trabzonspor'dan ayrılan İsmail Köybaşı'yı transfer ettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor ile yollarını ayıran İsmail Köybaşı'nı 2+1 yılık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Gaziantepspor altyapısında futbola başlayan 33 yaşındaki oyuncunun bu takımın yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada, Rizespor ve Trabzonspor formalarını giydiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İsmail Köybaşı'na Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

İsmail Köybaşı ise sarı-kırmızılı camiada bulunmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Sevgi, saygı ve bağlılıkla mücadele edeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Göztepe'den bir transfer daha

Öte yandan Göztepe, 25 yaşındaki defans oyuncusu Lukas Gottwalt ile de 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gottwalt, son olarak Almanya 4. Lig ekiplerinden FSV Frankfurt forması giydi.