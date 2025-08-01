İsmi Fenerbahçe ile anılmıştı! Brahim Diaz kararını verdi

Yeni sezon öncesi transferde vites yükselten Fenerbahçe için sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid forması giyen Faslı yıldız Brahim Diaz’ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

TARAFTAR KAMPANYA BAŞLATTI

Taraftarların da bu iddia sonrası sosyal medyada başlattığı "Come to Fenerbahçe" kampanyası büyük yankı uyandırdı.

Ancak İspanyol basınından gelen yeni haberler, transfer ihtimalini oldukça zayıflattı.

REAL MADRID'DE KALMAK İSTİYOR

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden AS, Brahim Diaz’ın Real Madrid’den ayrılmak gibi bir planı olmadığını yazdı.

Habere göre 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine Madrid ekibinde devam etmek istiyor.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR

Aynı haberde, Diaz’ın Türkiye’ye transferine sıcak bakmadığı belirtilirken, menajerinin Real Madrid ile yeni sözleşme görüşmeleri yürüttüğü aktarıldı.

2027 yılına kadar kontratı bulunan oyuncunun kulübüyle bağlarını güçlendirmek istediği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Futbol kariyerine Manchester City altyapısında başlayan Brahim Diaz; sırasıyla City, Milan ve Real Madrid gibi Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giydi.

Real Madrid ile bugüne dek 121 resmi maça çıkan ofansif orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 20 asistlik katkı verdi.

Transfermarkt verilerine göre Brahim Diaz’ın güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyesinde.