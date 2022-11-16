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    İtalyan devi Milan, Orkun Kökçü'nün peşinde

    İtalyan devi Milan, Orkun Kökçü'nün peşinde

    Feyenoord ile harika bir sezon geçiren milli oyuncumuz Orkun Kökçü'nün talipleri artıyor. Milan'ın, genç oyuncuyu lig maçında tribünden takip ettiği öğrenildi.
    • 16.11.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 17:57
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    Hollanda Eredivisie'de Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, gösterdiği performans ile birçok Avrupa devini peşine taktı.

    Milli oyuncunun, gösterdiği performans sayesinde önümüzdeki sezon Avrupa'nın dev kulüplerinden birine transfer olması bekleniyor.

    Borussia Dortmund ve Lyon takipte

    Orkun Kökçü için daha önce Borussia Dortmund ve Lyon'un oyuncuyu takip ettiği iddia edilmişti.

    İtalyan devi Milan, Orkun Kökçü nün peşinde #1

    Milan scoutları Orkun'u tribünden takip etti

    Hollanda basınında yer alan iddialara göre; Orkun'a son olarak, geçtiğimiz sezon Serie A'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Milan talip oldu.

    Milan scoutlarının, 10 Kasım Perşembe günü Feyenoord'un Cambuur'u 1-0 mağlup ettiği maçta Orkun'u izledikleri öğrenildi.

    İtalyan devi Milan, Orkun Kökçü nün peşinde #2

    Feyenoord, devre arasında gitmesine izin vermiyor

    Feyenoord, genç futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

    Hollanda ekibi, yaz transfer döneminde ise Orkun için en az 30 milyon euro bonservis istiyor.

    İtalyan devi Milan, Orkun Kökçü nün peşinde #3

    19 maçta 7 gol ve 2 asist ile oynadı

    Bu sezon Hollanda Ligi'nde 13 karşılaşmada sahaya çıkan Orkun, bu maçlarda altı gol atarken bir kez de asist yaptı.

    Avrupa Ligi'nde oynadığı altı maçta bir gol ve bir asistlik performans sergileyen Orkun, toplam 19 maçta 7 gol ve 2 asist yaptı.

    İtalyan devi Milan, Orkun Kökçü nün peşinde #4


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