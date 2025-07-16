Joshua King, Al Khaleej'le sözleşme imzaladı

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Khaleej, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Suudi ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İlham verici bir yolculuk ve bitmeyen bir tutku, Joshua King yolculuğuna Suudi Arabistan Pro Lig'de devam ediyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Valerenga takımında başlayan 33 yaşındaki santrfor, 2022-2024 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

Sarı-lacivertli ekiple 54 maça çıkan Norveçli oyuncu, 12 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.