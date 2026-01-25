Juventus, Youssef En-Nesyri transferinden çekildi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe’de ikinci sezonunu geçiren Youssef En Nesyri için İtalyan ekibi Juventus devreye girmişti.

28 yaşındaki futbolcunun transferi için yaklaşık 1 haftadır yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe ile Juventus arasında anlaşma sağlandığı öne sürülmüştü.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"BAŞKA FIRSATLARA BAKACAĞIZ"

Juventus Scouting Müdürü Giorgio Chiellini, Youssef En-Nesyri transferinden çekildiklerini açıkladı.

Sky Sports'a konuşan Chiellini'nin açıklaması şu şekilde:

En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz! Başka fırsatlara bakacağız.

TRANSFER NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

Juventus, En-Nesyri'yi zorunlu olmayan opsiyonla kiralamak istedi.

En-Nesyri ise Dünya Kupası öncesi ilk 11 garantisi ve ardından bonservisiyle transfer taleplerinde bulundu.

Juventus, ilk 11 garantisi verirken bonservisini almak istemediğini iletti.

Bu nedenle En-Nesyri, Juventus'un teklifini kabul etmedi.

Juventus cephesi de bonservisi almaya yanaşmayınca transfer sonuçlanmamış oldu.

EN-NESYRI'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe forması ile bu sezon 25 maçan çıkan En-Nesyri 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

EN-NESYRI KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, Göztepe müsabakasında kadroya dahil edildi.

Afrika Uluslar Kupası sonrası izinli olduğu için UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa maçında kadroda yer almayan En-Nesyri, Göztepe maçına kulübede başladı.

En-Nesyri, Fenerbahçe ile son olarak 11 Aralık tarihindeki Brann müsabakasında görev almıştı.

Faslı oyuncu, 3'ü lig, 2'si Türkiye Kupası, 2'si Süper Kupa ve 1 de Avrupa maçında forma giymezken, 46 gün sonra kadroya dahil edildi.