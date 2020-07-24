Kaan Ayhan'ın babası: İki kulüp de istiyor

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, iki kulübün de ilgisinin olduğunu, oğlunun da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını açıkladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferinin ardından bir isimde daha karşı karşıya geldi.

Yerli bir stoper almak isteyen ezeli rakipler, Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın peşine düştü.

Alman ekibinin küme düşmesi üzerine serbest kalma maddesini kullanarak oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen iki takım, görüşmelere başladı.

"İKİ KULÜBÜN DE İLGİSİ VAR"

Konuyla ilgili Milliyet gazetesine açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki oyuncunun babası Erol Ayhan, "Evet iki kulübün de ilgisi var. Oğlum da Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyor." diyerek teklifleri doğruladı.

"SERBEST KALMA MADDESİ 2.5 MİLYON EURO"

Babası, Kaan Ayhan'ın serbest kalma maddesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi; "Fortuna Düsseldorf ligden düşmeseydi çıkış maddesi 4.5 milyon euro idi. Ancak düştükleri için daha makul bir rakam olacak. Bu da 2.5 milyon euro..."

Milli oyuncunun kariyer planlarıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Ayhan, "Kaan artık 19 yaşında değil. 25 yaşında ve bir tercih yapacak. Türkiye ile ilgili kafasında olumsuz bir düşünce yok. Belki 3-4 sene önce erken olabilirdi. Ayrıca Türkiye dışından da bir çok kulüp onu istiyor." dedi.