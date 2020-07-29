Kasımpaşa'dan Quaresma'ya veda mesajı

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Kasımpaşa Kulübü, performansıyla bekleneni veremeyen Ricardo Quaresma’nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezon başında yollanan Ricardo Quaresma, Kasımpaşa'nın yolunu tutmuştu. Burada geçirdiği 1 yılın ardından İstanbul ekibi de Quaresma ile yollarını ayırdı.

KASIMPAŞA'DAN TÜRKÇE VE PORTEKİZCE MESAJ

Mavi-beyazlılar, 36 yaşındaki kanat oyuncusuna şu sözlerle veda etti: "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz."

Bu sezon mavi-beyazlı formayla çıktığı 27 maçta 4 gol atabilen Portekizli, performansıyla hayal kırıklığı yaşatmıştı.

