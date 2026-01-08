Abone ol: Google News

Kayserispor’un yeni transferleri kampa katıldı

Kayserispor’un yeni transferleri, kulübün Antalya'daki kampına katılarak çalışmalara başladı.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 19:11
  • Kayserispor'un yeni transferleri, Antalya'daki kampa katılarak hazırlıklara başladı.
  • Semih Güler, Görkem Sağlam ve Sam Mather, antrenmanlarda performanslarıyla dikkat çekti.
  • Yeni transferler, bir an önce form tutup forma giymek için hırslı çalışıyor.

Süper Lig’de ilk yarı istediği gibi tamamlayamayan Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’da sürdürürken yeni transferlerin performansı dikkat çekti.

Kayserispor’un yeni transferleri Semih Güler, Görkem Sağlam ve Sam Mather, kampa katılarak çalışmalara başladı.

HIRSLI OLDUKLARI GÖZLENDİ

Bir an önce form tutup formayı giymek isteyen yeni transferlerin antrenmanlarda hırslı olduğu gözlendi.

