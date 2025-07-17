Kocaelispor, Bruno Petkovic ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki Hırvat santrfor Bruno Petkovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Büyük camiamıza hoş geldin Bruno Petkovic.
SÖZLEŞMEYİ İMZALADI
Petkovic, Körfez Brunga Tesisleri'nde kulüp başkanı Recep Durul'un da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
26 MAÇTA 6 GOL ATTI
Son 7 sezondur Hırvatistan Ligi takımlarından Dinamo Zagreb'de forma giyen futbolcu, 2024-2025 sezonunda takımına 26 resmi maçta 6 gol ile katkı sağladı.