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Kocaelispor, Bruno Petkovic ile sözleşme imzaladı

Kocaelispor, forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
17.07.2025 15:54
Kocaelispor, Bruno Petkovic ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki Hırvat santrfor Bruno Petkovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Büyük camiamıza hoş geldin Bruno Petkovic.

SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Petkovic, Körfez Brunga Tesisleri'nde kulüp başkanı Recep Durul'un da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

26 MAÇTA 6 GOL ATTI

Son 7 sezondur Hırvatistan Ligi takımlarından Dinamo Zagreb'de forma giyen futbolcu, 2024-2025 sezonunda takımına 26 resmi maçta 6 gol ile katkı sağladı.

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