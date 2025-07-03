Kocaelispor, Show'un transferi için anlaşma sağladı

Süper Lig'e geri dönen Kocaelispor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, bir transferde daha mutlu sona yakın.

Kocaelispor 26 yaşındaki Angolalı orta saha Luis Da Silva Cafumana'nın (Show) transferi için kulübü Maccabi Haifa ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.

"KİRALIK SÖZLEŞME İMZALANACAKTIR"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Manuel Luis Da Silva Cafumana'nın, satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kulübümüze 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İsrail Futbol Federasyonuna tescilli Maccabi Haifa ile transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşuluyla kulübümüz ve futbolcu arasında 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanacaktır.