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    Konyaspor, Salih Uçan'ı istiyor

    Orta sahaya mutlaka bir takviye yapacak olan Konyaspor, Beşiktaş’tan Salih Uçan’ın peşine düştü. Yönetim, İlhan Palut’un transferini çok istediği oyuncu için Beşiktaş’la görüşmelere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 10:42
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    Konyaspor, Salih Uçan'ı istiyor

    Yaz transfer döneminde bedelsiz olarak büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer edilen Salih Uçan, ilk 11'de şans bulamıyor. Uçan'a Süper Lig'den birçok talip çıktı...

    Orta sahaya düşünülen Göztepeli Soner’i ikna edemeyen Konyaspor, daha flaş bir ismin peşinde... Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş ’ta istediği kadar şans bulamayan Salih Uçan’ı takıma kazandırmak için görüşmelere başladı.

    GÖRÜŞMELER BAŞLADI

    Anadolu ekibi, transferi kiralık olarak gerçekleştirmek istiyor. Yönetim bu konuda Beşiktaş’la kurulan ilk temastan olumlu yanıt aldı. Konyaspor’un Beşiktaş’a kiralama bedeli önerdiği kaydedilirken, transferde son sözü Salih’in söyleyeceği bildirildi. Birçok Anadolu takımından teklif alan Salih’in sezonu Beşiktaş’ta tamamlamak istediği konuşuluyor. Konyaspor’da teknik direktör İlhan Palut’un da Salih’i takımında görmeyi çok istediği ve bizzat oyuncuyla görüşeceği belirtildi.

    Konyaspor, Salih Uçan ı istiyor #1

    EKUBAN RAFA KALKTI

    Öte yandan Konyaspor’un uzun süredir gündeminde yer alan Ekuban transferinin tıkandığı ve rafa kalktığı da gelen haberler arasında. Anadolu Kartalı, başarılı oyuncunun kulübüyle anlaşmaya varmıştı, ancak Ekuban ailesini ikna edememişti.


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