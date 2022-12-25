Luis Suarez, Gremio ile anlaştı

Uruguaylı yıldız golcü Luis Suarez, Nacional takımından ayrılmasının ardından Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio ile anlaşmaya vardı.

Uruguay'ın Nacional takımından ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Luis Suarez'in yeni takımı belli oluyor.

Avrupa dışından kulüplerle görüşmelerde bulunan 35 yaşındaki golcü, Suudi Arabistan kulübü Al-Khaleej'in 18 ay için önerdiği 6 milyon euroluk teklifi kabul etmedi ve Brezilya'nın Gremio ekibi ile anlaşma sağladı.

2024'e kadar anlaşmaya vardı

Brezilya ekibi ile 2024 yılına dek anlaşmaya varan Suarez, resmi evrakların hazırlanmasının ardından Gremio'ya katılacak.

Uruguay Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı

Luis Suarez, Nacional formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 8 gol atmış ve takımının Uruguay şampiyonluğuna ulaşmasında pay sahibi olmuştu.