Manchester United, Kenan Yıldız için devrede!

İtalyan devi Juventus'un sözleşme yenileme çalışmaları içinde bulunduğu milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United, Kenan Yıldız'ı 2026 yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefi olarak belirledi.

BONSERVİSİ 90 MİLYON EURO

İngiliz ekibinin, genç futbolcu için 90 milyon euroya kadar bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

CHELSEA VE ARSENAL DE İLGİLENİYOR

Haberlere göre Chelsea ve Arsenal de milli futbolcuyla ilgileniyor.

Ancak Juventus'un 20 yaşındaki yıldızını kadroda tutmakta çok kararlı olduğu kaydedildi.

SEZONA İYİ BAŞLADI

2025-2026 sezonunda Juventus forması ile iyi bir başlangıç yapan 75 milyon euro piyasa değerindeki milli yıldız, takımı ile tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta 5 gol attı ve 6 asist yaptı.