Juventus ile Kenan Yıldız yeni sözleşme için görüşme halinde

Juventus formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Milli yıldızın kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerinde sürecin hızlı tamamlanması bekleniyordu.

YAVAŞ İLERLİYOR

Ancak La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, milli futbolcunun Juventus'la yürüttüğü yeni kontrat ve maaş düzenlemesi görüşmeleri beklenenden yavaş ilerliyor.

GÖRÜŞ AYRILIĞI ÇÖZÜLEMEDİ

Tarafların sözleşmeyi uzatma konusunda isteği aynı yönde olsa da, ücret konusundaki görüş ayrılığı henüz çözülemedi.

Kulüp iyimser bir tavır sergilese de rakamlar henüz ortak noktada buluşmadı.

5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Haberde yer alan bilgilere göre, Juventus, Kenan Yıldız'a bonuslar dahil yıllık 5 milyon euro teklif etti.

BABASI DAHA YÜKSEK BİR ÜCRET İSTİYOR

Baba Engin Yıldız ise, oğlunun performansı ve geldiği konumu dikkate alarak daha yüksek bir ücret talep ediyor.

DEV TAKIMLAR PEŞİNDE

Genç yıldızla ciddi şekilde ilgilenen kulüpler arasında Liverpool ve Manchester City öne çıkıyor.

Ayrıca Barcelona, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi devlerin de 20 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

JUVE, AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Juventus ise Kenan Yıldız'ın takımdan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakmıyor.