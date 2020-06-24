Mert Hakan, Emre Kılınç'ı F.Bahçe'ye çağırıyor

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaray ile ön protokol imzalayan Emre Kılınç'a, ''Daha iyi para veriyorlar, Fenerbahçe'ye gel'' dediği öğrenildi.

Önce Galatasaray'ın, ardından ise Fenerbahçe'nin ilgilendiği bilinen Mert Hakan Yandaş; sarı-kırmızılılar ile el sıkışmış ancak sonrasında işler değişmişti.

Aslan'ın, 4 yıl için 28 milyon TL teklif ettiği oyuncuya, Fenerbahçe'nin aynı süre için 48 milyon TL önermesi üzerine 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kanarya ile her konuda anlaşmaya varmıştı.

EMRE KILINÇ'I DA ÇAĞIRIYOR

Mert Hakan'ın, kendi transferinin ardından Galatasaray ile anlaşan Emre Kılınç ile de konuşarak Fenerbahçe'ye gelmesini söylediği öğrenildi.

Daha yüksek maaş ödediklerini belirten Mert Hakan'ın, Emre Kılınç'a; ''Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Çok da iyi teklif verdiler. Seni de kadrolarında görmek istiyorlar. Gel, Fenerbahçe’ye birlikte gidelim. Sana da iyi bir kontrat önerecekler.'' dediği ifade edildi.

Emre Kılınç'ın ise arkadaşının bu teklifine, ''Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Benim ideallerim arasında Galatasaray’da forma giymek var. Herkesin bir hedefi, hayali vardır. Ben Galatasaray’da oynamak istiyorum'' yanıtını vererek, reddettiği öğrenildi.

G.SARAY'I TAKİPTEN ÇIKMIŞTI

Öte yandan Galatasaray'a duyduğu sempati bilinen Mert Hakan Yandaş, daha önce sosyal medya üzerinden Fenerbahçe'nin son senelerde yaşadığı başarısızlığını ti'ye alan paylaşımları beğenmiş ve sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabını takip etmişti.

Kanarya ile anlaşması üzerine 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ı da takipten çıktı.