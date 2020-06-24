Dolar
6.8481
0.0365%
Euro
7.753
0.0335%
Altın
1769.78
0.0712%
Borsa
115338.85
0%
G. Altın
389.688
0.1042%
Bitcoin
66126.6
0.0105%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C
    Mert Hakan, Emre Kılınç'ı F.Bahçe'ye çağırıyor

    Mert Hakan, Emre Kılınç'ı F.Bahçe'ye çağırıyor

    Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaray ile ön protokol imzalayan Emre Kılınç'a, ''Daha iyi para veriyorlar, Fenerbahçe'ye gel'' dediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 09:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Mert Hakan, Emre Kılınç'ı F.Bahçe'ye çağırıyor #1

    Önce Galatasaray'ın, ardından ise Fenerbahçe'nin ilgilendiği bilinen Mert Hakan Yandaş; sarı-kırmızılılar ile el sıkışmış ancak sonrasında işler değişmişti.

    Aslan'ın, 4 yıl için 28 milyon TL teklif ettiği oyuncuya, Fenerbahçe'nin aynı süre için 48 milyon TL önermesi üzerine 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kanarya ile her konuda anlaşmaya varmıştı.

    EMRE KILINÇ'I DA ÇAĞIRIYOR

    Mert Hakan'ın, kendi transferinin ardından Galatasaray ile anlaşan Emre Kılınç ile de konuşarak Fenerbahçe'ye gelmesini söylediği öğrenildi.

    Daha yüksek maaş ödediklerini belirten Mert Hakan'ın, Emre Kılınç'a; ''Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Çok da iyi teklif verdiler. Seni de kadrolarında görmek istiyorlar. Gel, Fenerbahçe’ye birlikte gidelim. Sana da iyi bir kontrat önerecekler.'' dediği ifade edildi.

    Emre Kılınç'ın ise arkadaşının bu teklifine, ''Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Benim ideallerim arasında Galatasaray’da forma giymek var. Herkesin bir hedefi, hayali vardır. Ben Galatasaray’da oynamak istiyorum'' yanıtını vererek, reddettiği öğrenildi.

    Mert Hakan, Emre Kılınç'ı F.Bahçe'ye çağırıyor #2

    G.SARAY'I TAKİPTEN ÇIKMIŞTI

    Öte yandan Galatasaray'a duyduğu sempati bilinen Mert Hakan Yandaş, daha önce sosyal medya üzerinden Fenerbahçe'nin son senelerde yaşadığı başarısızlığını ti'ye alan paylaşımları beğenmiş ve sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabını takip etmişti.

    Kanarya ile anlaşması üzerine 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ı da takipten çıktı.

    Mert Hakan, Emre Kılınç'ı F.Bahçe'ye çağırıyor #3

    Mert Hakan, Emre Kılınç'ı F.Bahçe'ye çağırıyor #4

    Görüş Bildir