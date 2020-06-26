Mert Hakan: Futbola sadece para olarak bakmamak lazım

Mert Hakan: Futbola sadece para olarak bakmamak lazım

Galatasaray'la prensipte anlaşmasına rağmen daha yüksek ücret veren Fenerbahçe'yi tercih eden Mert Hakan Yandaş'ın birkaç ay önce parayla ilgili söylediği sözler gündeme geldi.

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Galatasaray'la ön anlaşma yapmasına rağmen daha yüksek ücret veren Fenerbahçe'yi tercih eden 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların hedefi haline geldi.

Galatasaraylılar, spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun YouTube kanalına konuk olan orta saha oyuncunun aylar önce parayla ilgili söylediği sözleri paylaşmaya başladı.

"SADECE PARA OLARAK BAKMAMAK LAZIM"

Mert Hakan söz konusu programda, "Futbola olan sevgi bitmemesi lazım. Sadece para olarak bakmamak lazım. Sen futbola ihanet ettiğin zaman o sana çok çok ihanet ediyor." demişti.

Mert Hakan: Futbola sadece para olarak bakmamak lazım - İZLE