Mesut Özil'in menajeri: Oyuncum 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkan Söğüt, "3 sene Fenerbahçe'de futbol oynayacak bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'in geçtiğimiz günlerde Katar'a gitmesi "Acaba transfer mi oluyor?" sorusunu akıllara getirdi. Mesut Özil'in Katar ziyareti sonrası çıkan transfer dedikodularına menajeri cevap verdi.

"İLK 11 OYNAMAYAN OYUNCU MUTLUYSA SORUN VARDIR"

Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, ayrılık iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Yıldız futbolcu hakkında konuşan Erkut Söğüt, "Mesut, Fenerbahçe sevgisi ile büyüdü ve şimdi o formayı giymenin duygusunu yaşıyor. Çok mutlu ve her zaman Fenerbahçe'nin başarısı için görev verildiği anda elinden geleni veren bir topçu. Bazı futbolcular vardır başka kulüp bulamadıkları için Türkiye'ye gelirler. Mesut ise her zaman planladığı ve istediği için geldi. Para için değil! Mesut da her oyuncu gibi ilk 11 oynamak ister. Doğaldır bu. Zaten ilk 11 oynamayan bir oyuncu mutlu ise bir sorun vardır. Mesut Fenerbahçe ile şampiyon olmaya geldi." dedi.





"SPONSORLUK İÇİN KATAR'A GİTTİ"

Yıldız ismin Katar'a gitmesiyle ilgili Fanatik'e konuşan Söğüt, "Katar seyahatine gelince... Mesut daha 3 sene Fenerbahçe'de futbol oynayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti." ifadelerini kullandı.