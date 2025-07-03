Muhammed Gümüşkaya resmen Bandırmaspor'da

1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşma sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile 2 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Açıklamada, Gümüşkaya'nın Fenerbahçe, Boluspor, Giresunspor, Westerlo, Samsunspor ve Gaziantep FK'da forma giydiği hatırlatıldı.

PEREIRA DÖNEMİNDE ŞANS BULDU

Fenerbahçe döneminde Vitor Pereira'nın sık sık şans verdiği genç isim, bir türlü beklenen çıkışı yapamamıştı.

Sarı-lacivertli formayla 22 resmi maça çıkan Muhammed, 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.

"ÖNEMLİ FUTBOLCULAR OLACAK"

Vitor Pereira, Muhammed hakkında şunları demişti:

Ben kariyerimde Avrupa’nın en büyük kulüplerinden olan Porto’da 5 yıl altyapıda çalıştım. Arda karakteri ve kalitesinde çok az futbolcu gördüm. Kendilerini geliştirirlerse Muhammed ve Arda Türk futbolu için çok önemli futbolcular olacak.