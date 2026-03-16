Napoli, Wilfried Singo'yu takipte

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 30 milyon euro bedelle Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo son dönemdeki performansıyla adından söz ettiriyor.

Sakatlığını atlattıktan sonra form tutan Singo'nun adı transfer ile de anılmaya başladı. Konuyla ilgili son iddia İtalyan basınından geldi.

NAPOLI TAKİPTE

Il Mattino'nun geçtiği habere göre; Napoli, Wilfried Singo'nun durumunu yakından takip ediyor.

Napoli'nin, bir fırsat doğması halinde 25 yaşındaki futbolcunun transferi için resmi adımlara başlayacağı kaydedildi.

SERBEST KALMA MADDESİ 60 MİLYON EURO

Singo'nun Galatasaray ile sözleşmesindeki 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi (İlk senesi için) hatırlatılırken, savunmasını güçlendirmek için yatırım yapmaya hazır olan Napoli için bunun ulaşılabilir bir rakam olduğu öne sürüldü.

21 MAÇTA SÜRE BULDU

Galatasaray forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Singo, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.