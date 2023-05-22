Norwich City cephesinden Milot Rashica açıklaması

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da Milot Rashica, sezonun başarılı isimlerinden birisi olarak öne çıktı.

İngiliz ekibi Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini almak için uğraşırken kulübünden yeni bir açıklama geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Milot Rashica'da sarı kırmızılılara rakip çıktı. Habere göre; Champhionship ekibi Burnley, Kosovalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Norwich Sportif Direktörü Stuart Webber de oyuncunun satılacağını duyurdu. Webber açıklamasında; şunları dedi:

"Takımda satılabilecek isimler var. Rashica'nın ayrılacağını tahmin ediyorum. Onun için ilgisi olan çok takım var. Galatasaray'da çok başarılı bir kiralık dönemi geçirdi."