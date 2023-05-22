Norwich City cephesinden Milot Rashica açıklaması

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da Milot Rashica, sezonun başarılı isimlerinden birisi olarak öne çıktı.
İngiliz ekibi Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini almak için uğraşırken kulübünden yeni bir açıklama geldi.
Burnley transfer etmek istiyor
İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Milot Rashica'da sarı kırmızılılara rakip çıktı. Habere göre; Champhionship ekibi Burnley, Kosovalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
"Rashica'nın ayrılacağını tahmin ediyorum"
Norwich Sportif Direktörü Stuart Webber de oyuncunun satılacağını duyurdu. Webber açıklamasında; şunları dedi:
"Takımda satılabilecek isimler var. Rashica'nın ayrılacağını tahmin ediyorum. Onun için ilgisi olan çok takım var. Galatasaray'da çok başarılı bir kiralık dönemi geçirdi."
26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon takımı Galatasaray adına çıktığı 25 Süper Lig maçında 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.