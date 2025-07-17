Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın ayrılmasına izin verdi

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi.
Sarı-kırmızılı takımın uzun süredir gündeminde yer alan İlkay Gündoğan için sıcak bir gelişme yaşandı.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu için kararını verdi.
AYRILIĞINA ONAY ÇIKTI
Sport'un haberine göre; İspanyol teknik adam, İlkay Gündoğan'ın ayrılığı için yeşil ışık yaktı.
Alman futbolcunun yanı sıra James McAtee, Kalvin Philips, Nico Gonzalez, Jack Grealish, Oscar Bobb, John Stones, Mattheus Nunes ve Vitor Reis'in de kulüpten ayrılmalarına izin verildi.
GEÇEN SEZON NE YAPMIŞTI?
İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezon Barcelona'dan Manchester City'e bedelsiz şekilde geri dönmüştü.
Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.