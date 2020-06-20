Portekiz basını: Aboubakar kadro dışı kaldı

Portekiz basını tarafından, Porto forması giyen Vincent Aboubakar'ın kadro dışı kaldığı ve önümüzdeki sezon için rotasının Türkiye ya da Fransa olacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın 2016'da Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımda sergilediği performansla kısa süre içinde taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Yüksek bonservis ücreti nedeniyle Kartal'ın o dönem renklerine bağlayamadığı Kamerunlu golcü hakkında Portekiz basınından yeni bir iddia öne sürüldü.

YENİ ROTASI TÜRKİYE YA DA FRANSA

Ülkenin önde gelen medya kuruluşlarından olan A Bola'da yer alan habere göre; 28 yaşındaki futbolcu, Porto'da kadro dışı bırakıldı ve sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

Öte yandan haberde; sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve geçirdiği sakatlığın ardından Portekiz ekibinde yerini geri kazanamayan Aboubakar'ın peşinde Beşiktaş ile birlikte Fransa'dan Rennes ve St. Etienne'in olduğu belirtildi.

BAŞKA ÜLKEYE GİTMEK İSTEMİYOR

Önümüzdeki sezon daha fazla forma giymek isteyen Kamerunlu golcünün, henüz geleceği ile ilgili bir karar vermediği ancak Türkiye ya da Fransa'nın dışında bir ülkeye gitmek istemediği de ifade edildi.

Porto'da bu sezon 10 maçta 2 gol atabilen Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı 38 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.