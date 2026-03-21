Premier Lig ekipleri Aral Şimşir'in peşine düştü

Midtjylland forması giyen milli oyuncu Aral Şimşir için Brentford, Leeds United ve Crystal Palace devreye girdi.
Danimarka takımlarından Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, gösterdiği performansla sezona damgasını vuruyor.
Hücum oyuncusu, sergilediği başarılı performansla İngiltere Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti.
3 TAKIM DEVREDE
Team Talk'ta yer alan habere göre; 23 yaşındaki için Brentford, Leeds United ve Crystal Palace devrede.
BRENTFORD AVANTAJLI
Haberde, Brentford'un Midtjylland ile geçmişteki bağlantısı nedeniyle transferde avantajlı olabileceği ifade edildi.
ADAY KADROYA DAVET ALDI
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları kadrosuna da dahil edilen Aral Şimşir, bu sezon tüm kulvarlarda 43 maçta 11 gol ve 18 asist yaptı.
