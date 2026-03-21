Premier Lig ekipleri Aral Şimşir'in peşine düştü

Danimarka takımlarından Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, gösterdiği performansla sezona damgasını vuruyor.

Hücum oyuncusu, sergilediği başarılı performansla İngiltere Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti.

3 TAKIM DEVREDE

Team Talk'ta yer alan habere göre; 23 yaşındaki için Brentford, Leeds United ve Crystal Palace devrede.

BRENTFORD AVANTAJLI

Haberde, Brentford'un Midtjylland ile geçmişteki bağlantısı nedeniyle transferde avantajlı olabileceği ifade edildi.

ADAY KADROYA DAVET ALDI

A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları kadrosuna da dahil edilen Aral Şimşir, bu sezon tüm kulvarlarda 43 maçta 11 gol ve 18 asist yaptı.