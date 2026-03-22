Premier Lig takımları Uğurcan Çakır'ı istiyor

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurdu.

Milli file bekçisi, ortaya koyduğu başarılı futbolla bu sezon takımın öne çıkan isimlerden biri oldu.

Sezon başında 27,5 milyon euroya Trabzonspor'dan transfer edilen tecrübeli kaleci, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi de başardı.

İKİ TALİBİ VAR

TRT Spor'un haberine göre; Uğurcan, Liverpool maçlarındaki performansıyla Newcastle United ve Aston Villa gibi Premier Lig kulüplerinin radarına girdi.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Bu sezon ligde Galatasaray formasıyla 19 maçta görev yapan Uğurcan Çakır, 1710 dakika sahada kaldı.

14 kez topu ağlarından çıkaran 29 yaşındaki file bekçisi, 7 mücadelede de kalesini gole kapattı.

DEVLER LİGİ'NDE FARK YARATTI

Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 karşılaşmaya da 11 başlayan Uğurcan, 1088 dakika süre buldu.

Kalesinde 19 gol gören milli file bekçisi, Devler Ligi'nde 4 maçta da rakiplerine sevinme şansı tanımadı.

Uğurcan Çakır, 7,41'lik reyting ortalaması ile Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu itibariyle en yüksek reyting ortalamasına sahip üçüncü kaleci konumunda.

Tecrübeli kaleci ayrıca bu sezon Devler Ligi'nde 2 penaltı kurtaran tek kaleci olarak ön plana çıkıyor.