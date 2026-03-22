Amed Sportif Faaliyetler, Hatayspor'a 3 attı

1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, evinde Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Amed, 3-0 kazandı.

Amed'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mbaye Diagne, 24. dakikada Daneil Moreno ve 58. dakikada Florent Hasani kaydetti.

HATAYSPOR, 11 MAÇTIR YENİLİYOR

Amed Sportif Faaliyetler, namağlup serisini 10 maça yükseltti.

Hatayspor'un ise 10 maçlık mağlubiyet serisini 11 maça çıktı.

AMED SPORTİF FAALİYETLER, MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonuçla birlikte Amed Sportif Faaliyetler bir maç fazlasıyla 67 puanla liderlik koltuğuna oturdu, Hatayspor 7 puanla 19. sırada kaldı.

Gelecek maç Hatayspor deplasmanda Pendikspor ile; Amed Sportif Faaliyetler evinde Boluspor ile mücadele edecek.