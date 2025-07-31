Przemyslaw Frankowski, Ligue 1 yolunda!

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gözünü 4. zafere diken Galatasaray'ın transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yeni sezon planlaması doğrultusunda Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı takımda sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, savunma oyuncusu Przemyslaw Frankowski ile yol ayrımına geldi.

ANLAŞMAK ÜZERE

TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski'nin kiralanması konusunda Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'le anlaşmak üzere.

Taraflar transferin son detayları görüşüyor.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

30 yaşındaki futbolcu geçen sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması ile 15 resmi maçta forma giydi.

7 milyon euro piyasa değerine sahip oyuncu, bu süreçte takımına yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabildi.