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PSV, Kiliann Sildillia'yı transfer etti

Hollanda takımı PSV, Freiburg forması giyen savunma oyuncusu Kiliann Sildillia'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
16.07.2025 12:53
PSV, Kiliann Sildillia'yı transfer etti

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV, 23 yaşındaki Fransız sağ bek Kiliann Sildillia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

PSV, Kiliann Sildillia'nın transferi için Freiburg ile anlaşmaya varırken 23 yaşındaki oyuncu, 2029/30 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı ve Almanya'nın Marienfeld kentindeki takım kampına katılacak.

GEÇEN SEZON 21 MAÇA ÇIKTI

Fransız oyuncu, Bundesliga'da Freiburg formasıyla geçen sezon 21 maçta oynadı.

Sağ bek oyuncusu, Fransa Milli Takımı formasıyla da 5 maçta 1 gol kaydetti.

Eshspor Haberleri