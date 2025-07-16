PSV, Kiliann Sildillia'yı transfer etti

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV, 23 yaşındaki Fransız sağ bek Kiliann Sildillia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

PSV, Kiliann Sildillia'nın transferi için Freiburg ile anlaşmaya varırken 23 yaşındaki oyuncu, 2029/30 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı ve Almanya'nın Marienfeld kentindeki takım kampına katılacak.