Real Madrid, 17 yaşındaki Franco Mastantuono'yu transfer etti

AA & Ensonhaber

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, River Plate'den Franco Mastantuono'yu kadrosuna kattı.

İspanya kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

62 MAÇA ÇIKTI

Futbol hayatına River Plate altyapısında başlayan sağ kanat oyuncusu, Arjantin ekibinde 62 maçta 11 gol kaydetti.

TARİHE GEÇTİ

Mastantuono, Arjantin Milli Takımı tarihinde resmi bir maçta forma giyen en genç oyuncu unvanına sahip.

BONSERVİSİ 45 MİLYON EURO

İspanya basına göre, Real Madrid bu transfer için River Plate'e 45 milyon avro bonservis bedeli ödedi.